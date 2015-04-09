الجهاد بالوسطى : تحيى ذكرى معركة جنين و ذكرى الاستشهادي خالد الخطيب

نظمت حركة الجهاد الإسلامي « إقليم الوسطى ندوة سياسية موسعة بعنوان » جنين الأسطورة و الانتصار « بذكرى الاستشهادي الفارس خالد الخطيب بالنصيرات.

وحضر الندوة لفيف كريم من قيادة حركة الجهاد في المنطقة الوسطى إلى جانب عناصر الحركة وأعداد كبيرة من أبناء المنطقة الوسطى و الوجهاء و أصحاب القرار و القوى الإسلامية والوطنية .

بدوره أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير المحرر طارق عز الدين أن تلاميذ الدكتور فتحي الشقاقى هم من نفد عمليات القدس وجنين و بيت لحم و غزه وبيت ليد و مجدو وشلال من الدماء والبطولات سيبقى حتى نصبى إليه ونحرر الأرض والمقدسات.

يؤكد عز الدين حين نتذكر مخيم جنين يجب أن نتذكر الشهداء من قطاع غزة و هذا المسجد الذي سمي باسم الاستشهادي خالد الخطيب هو أكبر شاهد على الفخر بالشهداء، والشهيد حجازي الذي هدد بعد خروجه من السجن و ماهر الهشلمون خرج من خليل الرحمن التي سطرت انتصار عظيم في وأدى النصارى.

يضيف عز الدين في الوقت الذي كان الجميع فيه ملهى بالدنيا أبناء سرايا القدس يعدون العدة للعمليات الاستشهادية و بدأ ت الانتفاضة المباركة تشتعل شيء فشيء طلب من طوالبة تنفيذ عمليات بأمر من الحردان كان يخططون في سجون السلطة و يخرجون ليتم تنفيذ العمليات .

يقول عز الدين أن المجرم شارون سمى مخيم جنين بعش الدبابير و خرج منه الاستشهاديين من شوارعه التي حمتهم الأهالي بالمخيم و فتحت لهم البيوت.

كما لا يسجل أي حالة اختراق أمنى من مخيم جنين معظم الاستشهاديين خرجوا على مرأى عيون جميع الناس و يتم توديعهم في الشوارع و هذا توفيق من الله وكان نوع من التكاثف والوحدة وأهل جنين احتضنوا الأبطال وخرج من مخيم جنين 90% من العمليات الاستشهادية.

ويفيد عز الدين أن ثلاث محاولات و جميعها فشلت لدخول المخيم من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يعتبر حاله الجيش الذي لا يهزم و أتت فرصه للمجاهدين للخروج من المخيم سالمين و لكن رفضوا فقالوا إما النصر أو الشهادة في سبيل الله .

يؤكد عز الدين أن عدد المقاتلين في مخيم جنين 60 مقاتل من جميع الفصائل وكان سلاحهم مصنع من العبوات وأكبر قطعه كانت معهم الرشاش الألى و كان فيه 300 رصاصة فقط وباقي السلاح عبارة عن كلنش كوف و أم 16 وسلاح خفيف مقابل عتاد يحمله الجيش الإسرائيلي .

ويضيف في ذلك الوقت للمعركة البطولية تم تشكيل مجموعات من المقاتلين فى المخيم و تم قرار منع مغادرة أي شخص من مكانه من أطراف المخيم و الأهالي فتحوا في بيوتهم ثغرات لينتقل منها المجاهدين لأن الجو كان مليء بالطيران من جميع أنواعه .

و الشهداء الذين استهدوا في معركة جنين تقريبا 30 شهيد مقابل 26 خنزير يهودي قتل على أيد المجاهدين الأبطال .

فى ختام كلمته عز الدين وجه كلمه قال أمنه فى أعناق سرايا القدس و كتائب القسام و فى عنق الأمين العام لحركة الجهاد الدكتور رمضان شلح وعنق الأمين العام لحركة حماس الدكتور خالد مشعل قضية الأسرى .

كما أكد مسؤل الإقليم » ابو أحمد " فى كلمته إنها جنين البطولة جنين طوالبة وذكرى الاستشهادي خالد الخطيب المنتقم الفارس الذي هز أركان الصهاينة ووفاء منا لدمهم وحفاظا علي نهجهم وعلي طريق ذات الشوكة كان لزاما علينا ان نحيي ذكراهم في امتنا وفي شعبنا وتجئ هذه الندوات الفكرية والسياسية التي يقيمها إقليم الوسطي لتعيد رسالة الأمين العام التي رسمها لنا في البدايات إيمانا بقضيتنا ووعيا بما حولنا وثوره علي أعدائنا و لتحشيد الجماهير وتوضيح المفاهيم وجمع الكل حول القضية المركزية التي لا خلاف عليها مهما مر الزمان و الأوقات وهي فلسطين مركز الصراع بين تمام الحق وتمام الباطل .