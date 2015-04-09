الجابون تهزم الجزائر وتفوز بتنظيم كأس أمم أفريقيا 2017

فازت دولة الجابون بشرف تنظيم كأس أمم أفريقيا 2017 بعد منافسة قوية مع الجزائر وغانا في التصويت الذي أجرته اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وأعلنت نتائجه لوسائل الإعلام عصر اليوم الاربعاء.

الجابون سبق لها تنظيم كأس أمم أفريقيا عام 2012 لكن بالتعاون مع جارتها «غينيا الاستوائية» التي تمكنت من انقاذ سمعة الكاف مطلع هذا العام بموافقتها على استضافة نسخة 2015 التي رفضت المغرب تنظيمها بداعي فيروس إيبولا.

ووقع اختيار الاتحاد الأفريقي على الكاميرون لتنظيم بطولة أمم أفريقيا عام 2019 وكوت دي فوار عام 2021، على أن تنظم غينيا كوناكاري النسخة رقم 34 عام 2023.