مصادر يمنية: جهود إيرانية حوثية لوقف عاصفة الحزم

كشفت مصادر سياسية يمنية مطلعة النقاب عن تحرك ديبلوماسي إيراني، وصفته بـ « الحثيث » من أجل إنقاذ الحوثيين والبحث عن مخرج لوقف « عاصفة الحزم » والعودة إلى طاولة الحوار.

وأوضحت هذه المصادر اليمنية، التي تحدثت لـ « قدس برس » وطلبت الاحتفاظ باسمها، أن التحرك الإيراني يجري بوساطة عبر سلطنة عمان للبحث عن مخرج للموقف الذي وضعت فيه ايران نفسها في تعاملها مع من وصفهم بـ « العصابة المارقة » من انصار الحوثي وصالح الذين لا شرعية لهما.

وأشار ذات المصدر إلى أن روسيا أيضا تبحث عن حل سلمي وهدنة لإخراج الحوثي وصالح من ورطتهما في تدمير اليمن، لكن المصدر أكد أن روسيا لا تملك حظوظا كبيرة للتحرك في الشأن اليمني، وقال: "موسكو ستظهر للعالم أنها تدافع عن مجرمين اذا وقفت في مجلس الامن الدولي ضد مشروع القرار الخليجي الذي سيجري التصويت عليه غدا الجمعة.