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مصر تقع في المجموعة الأصعب بتصفيات أمم إفريقيا 2017

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:30 - 08 ابريل 2015
منتخب مصر منتخب مصر
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اسفرت  قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية لكرة القدم 2017 التي سحبت اليوم الاربعاء في القاهرة عما يلي..
 
* المجموعة الأولى: تونس.. توجو.. ليبيريا.. جيبوتي

* المجموعة الثانية: الكونجو الديمقراطية.. انجولا.. افريقيا الوسطى.. مدغشقر

* المجموعة الثالثة: مالي.. غينيا الاستوائية.. بنين.. جنوب السودان

* المجموعة الرابعة: بوركينا فاسو.. اوغندا.. بوتسوانا.. جزر القمر

* المجموعة الخامسة: زامبيا.. الكونجو.. كينيا.. غينيا بيساو

* المجموعة السادسة: الرأس الأخضر.. المغرب.. ليبيا.. ساوتومي

* المجموعة السابعة: نيجيريا.. مصر.. تنزانيا.. تشاد

* المجموعة الثامنة: غانا.. موزامبيق.. رواندا.. موريشيوس

* المجموعة التاسعة: ساحل العاج.. السودان.. سيراليون.. الجابون

* المجموعة العاشرة: الجزائر.. اثيوبيا.. ليسوتو.. سيشل

* المجموعة الحادية عشرة: السنغال.. النيجر.. ناميبيا.. بوروندي

* المجموعة الثانية عشرة: غينيا.. مالاوي.. زيمبابوي.. سوازيلاند

* المجموعة الثالثة عشرة: الكاميرون.. جنوب افريقيا.. جامبيا.. موريتانيا 

ويقضي نظام التصفيات بتأهل متصدر المجموعة مع المنتخبين الافضل في المركز الثاني بالمجموعات .

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