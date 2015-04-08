قطر تقرض الحكومة 100 مليون دولار

ثمنت حكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء، موافقة دولة قطر على إقراضها 100 مليون دولار.

ونقلت الحكومة شكر رئيس الوزراء رامي الحمد الله لدولة قطر وعلى رأسها الأمير تميم بن حمد آل ثاني، على الدعم المستمر لصمود الفلسطينيين، مؤكدة أن هذا المبلغ سيساعد الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الرواتب.

وأشارت الحكومة إلى أن هذه الجهود تأتي في ضوء اجتماع الرئيس محمود عباس مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وضمن جهود القيادة الفلسطينية على مستوى توفير الدعم العربي والدولي للمساعي الوطنية في تعزيز حضور فلسطين عربيا ودوليا.

وأضافت الحكومة أن هذه الجهود تأتي أيضا من أجل احتواء الأزمة المالية التي تعاني منها حكومة الوفاق، جراء احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية واقتطاعها لجزء كبير منها، معتبرة أن إسرائيل بذلك تنافي كافة القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.