الأسير اطبيش يرفض الخروج لمحكمة الاحتلال اليوم

أكد الأسير أيمن علي سليمان اطبيش (35 عامًا) من مدينة الخليل بالضفة المحتلة في رسالة وصلت إذاعة صوت الأسرى على مقاطعته لمحاكم الاحتلال ورفضه الخروج للمحكمة التي كانت مقررة له اليوم.

وكانت محكمة الاحتلال في عوفر عقدت اليوم جلسة تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسير اطبيش، كما أصدرت قبل أيام قليلة أمرًا بتجديد الإداري بحقه لثلاثة أشهر جديدة وذلك للمرة السادسة على التوالي.

يشار إلى أن الأسير اطبيش اعتقل عدة مرات, وفي التاسع من مايو عام 2013 بعد اقتحام منزله، وبعد أسبوعين صدر بحقه حكماً بالاعتقال الإداري في 23 من مايو من عام 2013م وعلى الفور أضرب عن الطعام ضد اعتقاله الاداري لمدة مائة و خمسة أيام انتهت بإبرام اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال ومخابراتها تقضي بالإفراج عنه إلا أنها أخلت بالاتفاق.

الجدير ذكره أن عددًا من الأسرى الإداريين من الجهاد الإسلامي في سجن عوفر قاطعوا محاكم الاحتلال احتجاجًا على اعتقالهم الإداري.

يأتي ذلك فيما يشرع بعض الأسرى في معتقلات الاحتلال خلال الأيام القادمة بتوسيع رقعة مقاطعتهم لهذه المحاكم الجائرة بحقهم.

وفيما يلي نص الرسالة التي وجهها الأسير اطبيش وكل أسير يقرر مقاطعة المحاكم:

إن قانونكم الذي يبيح بل يوجب قتل أطفالنا في غزة واعتقالنا إدارياً هو أبشع إرهاب عرفه التاريخ البشري.

محكمتكم هذه المقامة على أرضنا المحتلة مجرد مسرحية تشرع الاعتقال الإداري المخالف لكل الشرائع السماوية، والقوانين والأعراف الدولية، لذلك فإني لا أعترف بشرعية هذه المحكمة وأرفض الاحتكام إلى قانونها كما أرفض أن يمثلني أمامها أي محامٍ.