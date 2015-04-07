مجموعة الإتصالات الفلسطينية تتكفل بتمويل إجراء عمليات جراحية لمائة من مرضى العيون في قطاع غزة

وقّعت مجموعة الاتصالات الفلسطينية ومستشفى سانت جون للعيون، اتفاقيةً لتمويل إجراء عمليات جراحية لمائة من مرضى العيون من قطاع غزة، وذلك بحضور السيد عماد اللحام مدير إدارة العلاقات العامة بمجموعة الاتصالات الفلسطينية، و الدكتور كمال عكاشة مدير مستشفى سانت جون للعيون بغزة ، هذا بالإضافة إلى مدراء شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية بغزة.

ووقع الاتفاقية كلّ من السيد عماد اللحام و الدكتور كمال عكاشة وأكد اللحام « إنّ مساهمتنا للمرة الثالثة في تمويل إجراء عمليات لمرضى العيون، إنما تأتي ترجمةً لالتزامنا تجاه أهلنا في قطاع غزة، ورغبتنا في التخفيف من معاناتهم، وهو ما ينسجم مع نهج المجموعة لدعم البرامج والمشاريع المجتمعية في المناطق المهمشة والنائية في مختلف مدننا وقرانا ».

وعبّر اللحام عن أمله في أنْ يتمكّن المرضى من استعادة قدرتهم على الإبصار بعد إجراء العمليات، موضحاً أن هذا الدعم هو استكمال للمرحلة الأولى و الثانية حيث قامت المجموعة بالتكفّل بإجراء عمليات مماثلة خلال عامي 2012 و 2013 لعدد 200 مريض من قطاع غزة وتمت العمليات كلها بنجاح ، و لم تتمكن المجموعة من عمل المرحلة الثالثة في عام 2014 بسبب العدوان الظالم على قطاع غزة فتم استئنافها في عام 2015 ، وأشاد اللحام بالكادر الطبي وبإدارة مستشفى سانت جون.

ولفت اللحام إلى أن المجموعة اعتمدت آلية محددة من أجل اختيار المستفيدين من مرضى العيون والذين يعيشون حياة صعبة، حيث تم اختيار المستفيدين من الفئات الأكثر معاناة. كما أشار إلى اهتمام المجموعة بالقطاع الصحي في فلسطين، حيث تواصل المجموعة افتتاح العيادات الطبية والنسائية في العديد من القرى النائية والمناطق المهمشة، كما تقوم بتمويل شراء أجهزة ومعدات طبية حديثة لتمكين المراكز الطبية من تقديم خدماتها للمجتمع المحلي.

من جهته، عبّر الكتور كمال عكاشة مدير مستشفى سانت جون بغزة عن سعادته بتجديد التعاون مع مجموعة الاتصالات، قائلا " أشكر مجموعة الاتصالات الفلسطينية على دعمها للمستشفى و تقديم العون للمرضى ذوي الدخل المحدود في قطاع غزة ، مضيفاً بإن هذه العمليات التي سيتم إجرائها للمرضى ستساهم من تحسين نظرهم واعانتهم على ممارسة حياتهم اليومية وأعمالهم بشكل أفضل.

وقال عكاشة بأن مجموعة مستشفى سانت جون للعيون في القدس تعتبر المؤسسة الخيرية الوحيدة المزودة لخدمات العناية بالعيون في فلسطين المحتلة، و قد اسست بداية عام 1882،مضيفاً أنها تُعتبر من أقدم المؤسسات الخيرية في العالم، و هي المزود الرئيسي لخدمة طب و جراحة العيون في الضفة الغربية وغزة و القدس الشرقية.