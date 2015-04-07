أوباما يرفض طلب « إسرائيل » بأن تعترف ايران بها في إطار الاتفاق الأخير

رفض الرئيس الأمريكي براك اوباما مطالبة « إسرائيل » بأن تعترف إيران بها في إطار الصفقة النووية.

وقال أوباما في حديث للراديو الأمريكي العام الليلة الماضية، إن « وضع مثل هذا الشرط سيكون بمثابة خطأً جوهرياً ويشبه فعلا القول انه لن يتم توقيع أي صفقة إلا إذا تغيرت طبيعة النظام الإيراني تماماً ».

وأضاف أن « واشنطن ترغب في إلا تمتلك إيران أسلحة نووية لأنها لا تستطيع توقع كيفية تغير النظام الإيراني »، مشيراً إلى انه إذا ما أصبحت إيران مثل ألمانيا او السويد او فرنسا فإن الحديث عن بنيتها التحتية النووية سيتغير أيضاً.

وفي مكالمة هاتفية مع السلطان قابوس سلطان عمان، أكد الرئيس الأمريكي انه سيواصل التعاون مع شركاء الولايات المتحدة للتعامل مع النشاطات الإيرانية الهادفة إلى « زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط »، وفق زعمه.