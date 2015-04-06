مصادرة 60 طن اسمنت من السوق السوداء بخانيونس

اليوم: مصادرة 60 طن اسمنت في السوق السوداء بخانيونس

صادرت مباحث تموين خانيونس 60 طن اسمنت تباع بالسوق السوداء خلال جولة على الأسواق في محافظة خانيونس جنوب القطاع.

من جانبه أشار النقيب رائد أبو زرقة مدير دائرة مباحث التموين بالمحافظة أن مباحث التموين تعمل على مدار الساعة لحماية المستهلك من الاستغلال ومنع التجار من الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وذكر أن طواقم التفتيش في المحافظة تُنفذ حملات مكثفة لمراقبة بيع الاسمنت وفق التسعيرة المعتمدة من وزارة الاقتصاد , موضحاً أنه تم التوافق مع التجار على بيع سعر طن الاسمنت للمواطن بقيمة 1000 شيكل بحيث لا يزيد عن ذلك.

وأشار أن القرار جاء لوضع حد للتجار الذين يستغلون الناس ببيع الاسمنت بمبالغ باهظة بعد شرائه من المتضررين تصل في بعض الأحيان لنحو 3000 شيكل للطن الواحد , مؤكداً إحالة العديد من التجار المخالفين إلى مفتش التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ولفت أن عناصر من الشرطة الفلسطينية تنتشر حول مخازن التوزيع بقطاع غزة لمراقبة بيع الاسمنت للمتضررين ومنع أي محاولة لاستغلال الناس , متوعداً كل من يحاول التلاعب بالتسعيرة بالتعامل معه وفق القانون.