« أسير أردني » يعقد قرانه في السجون الإسرائيلية

تمكن الأسير الاردني مرعي صبح أبو سعيدة (42 عاما) من عقد قرانه على الشابة آيات عطا (22 عاما) من قرية دير أبو مشعل في رام الله، وذلك بعد شهور من تقدمه لخطبتها وقراءة الفاتحة بين الطرفين.

والأسير أبو سعيدة والمحكوم بالسجن 11 مؤبدا ومعتقل منذ عام 2004، قد تقدم لخطبة « آيات » من والدها الأسير صالح سليمان عطا، والمحكوم بالسجن 21 عاما، ومعتقل منذ عام 2008.

وبعد الحصول على الموافقة من الفتاة تمت قراءة الفاتحة في شهر تشرين ثاني 2014، وبعد وصول الكفالة عبر الصليب الأحمر تم عقد القران وفق الأصول المتبعة بتاريخ 13 \ 3 \ 2015.

وتحمل آيات شهادة الدبلوم بتخصص إدارة الأعمال من إحدى الكليات في مدينة رام الله، وفي حديثها مع المركز قالت: إن من يضحي بنفسه لأجل فلسطين يستحق التضحية من أجله.

وقد تمكن الخاطبان من ارتداء « دبلة » الخطوبة داخل سجن نفحة الصحراوي يوم الخميس الماضي 2\4\2015، وذلك بعد زيارة « آيات » لخطيبها في السجن، حيث تمكنا من الالتقاء ببعضهما البعض للمرة الاولى.

وألبس الأسير مرعي « آيات » خاتم الخطوبة، وهي قامت بنفس الأمر معه وسط حضور الحرس والرقابة الأمنية الإسرائيلية داخل السجون والمعتقلات، وتبادلا الحديث لمدة 45 دقيقة، وهي مدة الزيارة المسموح بها من قبل إدراة سجون الاحتلال.

ووصفت « آيات » تلك الحظات بمثابة حلم لا يتحقق، وكانت مليئة بالفرح والسعادة رغم آلام السجون وعذاباتها، وتمنت أن يجمعهما الله خارج السجن، حيث العرس والفرح يوم التحرر على حد تعبيرها.

والأسير مرعي هو أحد الأسرى الأردنيين القابعين في سجون الاحتلال، وقد اعتقله الاحتلال عام 2008 بتهمة قتل أحد المستوطنين الإسرائيليين، ويقبع حاليا في سجن « نفحة » الصحراوي برفقة والد خطيبته الأسير صالح عطا، والذي يعاني من آلام « الديسك » في ظهره.