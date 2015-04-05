هنية يتفقد مواقع « القسام » على حدود غزة

نشرت حركة حماس، مساء اليوم السبت، صورا لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وهو يزور أحد مواقع كتائب القسام على الحدود الشمالية لقطاع غزة قرب مستوطنة « نتيف هعستراة ».

وأظهرت الصور هنية مع مجموعة كبيرة من مقاتلي كتائب القسام، وبحضور القيادي في الحركة فتحي حماد وقائد لواء شمال قطاع غزة في القسام « أحمد الغندور » (أبو أنس)، حيث تظهر إحدى الصور هنية وهو يقوم بمشاهدة مستوطنة نتيف هعستراة التي لا تبعد سوى مئات الأمتار القليلة جدا عبر منظار.

وصادف ذلك، نشر وسائل الإعلام العبرية صورا لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي « غادي ايزنكوت » وهو على حدود ذات المستوطنة ويرى بمنظار تجاه موقع القسام والمناطق المحاذية للمستوطنة من جهة قطاع غزة.

واشتكى مؤخرا مستوطنو « نتيف هعستراة » من عمليات حفر جانب المستوطنة من قبل عناصر حماس، وقاموا بتصوير فيديو قالوا أنه عمليات حفر أنفاق بالمنطقة قبل أن توضح كتائب القسام أنها كانت تقوم بترميم مواقعها التي تم تدميرها خلال الحرب الأخيرة.