الطقس: الحرارة تواصل الارتفاع

يكون الجو، اليوم الأحد، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ووفقا لدائرة الأرصاد الجوية، يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة غدا الاثنين، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية ويكون الجو صافياً بوجه عام، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء القريب، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو يوم الاربعاء، غائماً جزئياً ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما يوم الخميس، فتوقعت الأرصاد أن يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردأ نسبياً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات المساء و الليل لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.