أجزاء من الأرض تشهد أقصر خسوف للقمر

شهدت أجزاء من الأرض، السبت، خسوفا كليا للقمر، وهو أقصر خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين.

وتبلغ مدة الكسوف أقل من 5 دقائق، ولن يشاهد في المنطقة العربية لحدوثه أثناء النهار، ويمكن لسكان غرب أميركا الشمالية وشرق آسيا والمحيط الهادي وأستراليا وإندونيسيا ونيوزيلندا، رؤية هذا الخسوف.

وبدأ الخسوف جزئيا عند الساعة 1:15 ظهرا بتوقيت السعودية، مع دخول القمر منطقة ظل الأرض، ووصل ذروته الساعة 3:00 مساء وينتهي عند الساعة 4:44 بعد العصر.

وطغى السواد على القمر، بسبب وصول أجزاء من أشعة الشمس الحمراء بعد أن تشتت الأشعة الزرقاء في الغلاف الجوي الأرضي وانكسارها على القمر.

وأوضح رئيس قسم علوم الفلك في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، حسن بن محمد باصرة، أن ذروة الخسوف الكلي للقمر ستكون في أميركا الشمالية قبل شروق شمس يوم السبت، بينما يحدث بعد غروبها في شرق آسيا، وإندونيسيا، ونيوزيلندا، وأستراليا.

وأضاف باصرة أن 6 أشهر كانت تفصل ظواهر الخسوف الكلي في الآونة الأخيرة، وتسمى هذه الظاهرة « بالرباعيات ».