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غاب عنه العريس..الاحتفال بعقد قران أسير غزي يمضي حكم الـ 25 عاما

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:33 - 04 ابريل 2015
أبو صلاح أبو صلاح
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احتفلت عائلة الأسيرين فهمي وصلاح أبو صلاح من مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة  بعقد قران ابنها الأسير صلاح (25) عاما والذي أمضى (8) سنوات في سجون الاحتلال من أصل حكمه البالغ (15) عاما .

وقد أُعلن خلال الحفل أمس  الذي شهد مشاركة واسعة من أهالي مدينة بيت حانون وأهالي أسرى قطاع غزة عن عقد قران الأسير صلاح علي عروسه نسيبة زايد من مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ، كما أعلن في نفس الحفل عن تخرج الأسيرين الشقيقين من جامعة الأقصى بغزة قسم تاريخ بمعدل 80% للأسير فهمي و70% للأسير صلاح .

وعبرت والدة الأسيرين لجمعية « حسام » عن سعادتها البالغة بزفاف نجلها وتخرج أبنائها الأسرى بالرغم من غيابهم وعدم مشاركتهم هذه الفرحة مشيرة إلي أن ذلك يشكل رسالة للاحتلال وللعالم بأن حياة الأسرى وذويهم مستمرة بشكل طبيعي ولن تتوقف عجلتها بالرغم من المعاناة والقيود والأسلاك الشائكة .

وذكرت جمعية حسام بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأسيرين أبو صلاح برفقة والدهم أسعد أبو صلاح وعمهم سعيد وابن عمهم غسان بتاريخ 18/3/2008بعد مداهمة القوات الصهيونية الخاصة لمنزلهم المقام على المنطقة الحدودية شمال قطاع غزة ، حيث حكم الاحتلال علي الأسير فهمي ب22 عاما والأسير صلاح ب15عاما وأفرج عن والدهما الذي حكم ب 25 عاما ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011 .

وأضافت الجمعية بأن الأسير صلاح أبو صلاح من مواليد 29/5/1990 والأسير فهمي أبو صلاح من مواليد 1/10/1987ويقبع كلاهما في سجن نفحة وأن الأسير فهمي متزوج ولديه طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات إضافة إلي الطفل « أسعد » الذي تمكنت زوجته من إنجابه بواسطة الحقن المجهري بعد نجاحها في تهريب نطفة زوجها قبل ما يقرب من عام .

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