اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه فى « القصور الرئاسية »

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، فى القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

كانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، حددت جلسة اليوم 4 أبريل لنظر أولى جلسات القضية، وتأتى إعادة محاكمة مبارك فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى شهر يناير الماضى، بنقض « إلغاء » الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة « مبارك » بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما.

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