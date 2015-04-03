« حماس » تدعو إلى تحرك عاجل لإنقاذ مخيم اليرموك

دعت حركة المقاومة الإسلامية « حماس »، إلى ضرورة التدخل السريع والعاجل لإنقاذ مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا وذلك بعد اقتحامه من قبل جماعات مسلحة والتنكيل بأهله.

وقال الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة « حماس » : « هناك مأساة كبيرة تحدث في مخيم اليرموك المحاصر منذ سنوات، ويجب تتوقف هذه المأساة لأسرع وقت ممكن ».

ودعا السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية التي لها ممثل في دمشق ، وكل الجهات المعنية إلى التحرك عاجل لإنقاذ سكان مخيم اليرموك مما يتعرض له.

وطالب رضوان بتجنيب المخيمات الصراعات الداخلية في البلدان العربية، قائلا: « معركتنا كفلسطينيين هي مع الاحتلال، ولابد أن يحظى الشعب الفلسطيني في الشتات بالإكرام والاحترام وان يحافظ عليهم على الأراضي العربية لأنهم إنما هم ضيوف في طريق عودتهم إلى القدس والى فلسطين ».

وأضاف: « لابد من وقف هذه المجازر التي ترتكب ضد شعبنا في مخيم اليرموك المحاصر وتحمل كافة الأطراف مسؤولياتها ».

واعتبر أن المخيمات الفلسطينية هي عنوان لقضية اللاجئين الفلسطينيين واستهدافهم هو استهداف للقضية الفلسطينية.

وطالب القيادي في « حماس » بالعمل على رفع الحصار عن مخيم اليرموك وإيجاد ممر امن لأهله من اجل التزود بالمواد الغذائية.