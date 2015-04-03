الرجوب: بلاتر يزور فلسطين الشهر المُقبل

اعلن اللواء جبريل الرجوب رئيس الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أنه سيلتقي جوزيف بلاتر رئيس الإتحاد الدولي (الفيفا)، الثلاثاء المقبل الموافق السابع من نيسان / أبريل، في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بناءً على طلب الأخير لمناقشة مشروع القرار الفلسطيني المُقدم لكونجرس (الفيفا) والقاضي بتعليق عضوية الكيان الصهيوني في الإتحاد الدولي للعبة إذا لم تعترف بالكيان الوطني الرياضي الفلسطيني.

كما كشف الرجوب، عن زيارة مرتقبة لبلاتر إلى فلسطين ستكون خلال شهر آيار/مايو القادم، وهو الشهر الحاسم الذي سيصوت فيه كونجرس (الفيفا) على مشروع القرار الفلسطيني المدعوم عربياً واسلامياً وأمميا.

وأشار الرجوب إلى أن ما حصل في استاد المالحة (تيدي) في القدس من خلال إقامة مباراة منتخبي إسرائيل وبلجيكا ضمن تصفيات أمم أوروبا 2016 على هذا الملعب يعد انتهاكا آخر من قبل إسرائيل وقد قام الإتحاد الفلسطيني بتقديم إحتجاجا رسمياً للإتحادين الأوروبي والبلجيكي، وقد تلقى الإتحاد الفلسطيني إشارة إيجابية من الإتحاد الأوروبي في هذا الخصوص.

وقال الرجوب: « إننا أمام هذه الاعتداءات أمام خيارين، إما أن تلتزم إسرائيل بالقوانين والأنظمة واللوائح من خلال إقرارها بوجود اتحاد وطني فلسطيني يعمل على نشر اللعبة وتطويرها بما في ذلك القدس الشرقية، ودوري واحد من رفح لجنين وبمنظومة عمل واحدة حسب المواثيق واللوائح الدولية، وإما أن يتم عزل إسرائيل وطردها من المنظومة الرياضية الدولية ».

كما أشار الرجوب إلى أن مرجعية الإتحاد الفلسطيني ونشاطه هي قوانين وأنظمة ولوائح (الفيفا)، منوهاً إلى أن الإسرائيلين بعثوا برسالة ترحيب وموافقة شريطة أن يكون التطوير من خلالهم وهو ما يعتبر مرفوضاً بالنسبة للإتحاد الفلسطيني، مطالبا برقابة لفترة زمنية محددة لتنفيذ هذه الآليات المتفق عليها وذلك من خلال (الفيفا).