الخضري: الدعوة لاقتحام الأقصى يوم الجمعة تحدٍ خطير يجب وقفه

أكد النائب المستقل في المجلس التشريعي جمال الخضري أن دعوات منظمات يهودية لإقامة صلوات « عيد الفصح العبري » غداً الجمعة داخل قبة الصخرة في المسجد الأقصى تحد خطير ويحتاج كل الجهود لوقفه.

ودعا الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الخميس الأمتين العربية والإسلامية إلى ضرورة العمل السريع لحماية الأقصى في ظل ما يتعرض له، كما دعا الفلسطينيين في القدس والضفة وغزة والداخل ومن يستطيع الوصول الأقصى لإنقاذه.

ودعا الخضري إلى توحد فلسطيني، ورد عربي وإسلامي ودولي على الاحتلال في تمادي انتهاكاته وجرائمه واستمرار مخططاته التهويدية بحق القدس والمسجد الأقصى.

وقال الخضري إن جيش الاحتلال والمستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وبشكل شبه يومي، إضافة إلى استهداف الأماكن المقدسة بمحاولة تغيير ملامحها وتغير أسمائها.

وأكد أن هذه الممارسات تهدف إلى تهويد الأقصى والاستيلاء عليه، مبيناً أن إجراءات إسرائيل مخطط لها ومدعومة بشكل رسمي من قبل حكومة الاحتلال والكنيست وتهدف في مجملها للإسراع في تنفيذ مخطط القدس الكبرى الخطير وعزل القدس تماماً وتطويقها بالمستوطنات في إطار مخططات التهويد.

وذكر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الاعتداءات لا تقف عند الاقتحام، مشيراً إلى القرار الأخير بالمصادقة على بناء2,200 وحدة استيطانية في حي عرب السواحرة شرقي القدس.