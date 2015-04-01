الجزائر تتبرع بـ 52.8 مليون دولار لموازنة السلطة

سلمت الجزائر اليوم الأربعاء، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية شيكًا بمبلغ 52.8 مليون دولار يمثل مساهمة الجزائر في موازنة السلطة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، بمقر الأمانة العامة، سفير الجزائر في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية نذير العرباوي.

وأفاد بيان صحفي اصدرته الجامعة العربية، بأنه بذلك تكون الجزائر، وبهدى من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أوفت بالتزاماتها كاملة دعماً لنضال الشعب الفلسطيني ووقوفها الدائم معه لتحقيق مطالبه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

حضر اللقاء، سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي.

وكان العرباوي، أعلن في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، خلال اجتماع المندوبين الدائمين التحضيري للقمة العربية الذي انعقد في شرم الشيخ، عن دفع بلاده مبلغ ٥٢،٨٠٠ مليون دولار أميركي لدعم موازنة دولة فلسطين لشهر آذار، حيث سلم شيك في هذا المبلغ هذا اليوم الأربعاء.