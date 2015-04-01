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عريقات: لن نتراجع عن معاقبة الاحتلال ومن يخشى العقاب عليه وقف جرائمه

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:04 - 01 ابريل 2015
عريقات عريقات
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أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات أن هذا اليوم هو يوم وطني وتاريخي في حياة شعبنا الفلسطيني، والذي تنضم فيه دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وتصبح عضواً رسمياً ملتزماً بميثاق روما، وهو تحول نوعي في استراتيجية النضال الفلسطينية نحو الشرعية الدولية لتحقيق حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وتأمين حمايته وإنجاز العدالة الانسانية.

وشدد رئيس اللجنة الوطنية العليا على أن القيادة الفلسطينية لن تتراجع عن هذه الخطوة التي تأتي في إطار حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها في العام 2014.

وبالإشارة إلى دولة الاحتلال قال عريقات: « من يخشى من العقاب والامتثال أمام العدالة عليه أن يتوقف فوراً عن ارتكاب الجرائم ».

ودعا دول دول العالم في هذا اليوم إلى الاعتراف بفلسطين ودعم حقنا الطبيعي والقانوني في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس.

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