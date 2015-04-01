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حماس ترحب بانضمام فلسطين رسمياً إلى « الجنائية الدولية »

  • فلسطين اليوم - غزة - متابعة
  • 10:30 - 01 ابريل 2015
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رحبّت حركة حماس، بانضمام السلطة الفلسطينية، رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، إنّ حركته ترحب بانضمام فلسطين رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أنها “خطوة متقدمة وفي الاتجاه الصحيح”، وتتيح “ملاحقة القادة الإسرائيليين قانونيا”.

وأضاف أبو زهري، إن حركته تدعو لأن تكون خطوة انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية مقدمة لمحاكمة القادة والمسؤولين « الإسرائيليين » على ما ارتكبوه من “جرائم” بحق الفلسطينيين، ورفع “الحصانة” عنهم.

وأعلنت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، الأربعاء، انضمام فلسطين رسميا كعضو كامل العضوية فيها.

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