مهلة المحادثات بشأن البرنامج النووي تنتهي وتفاؤل إيراني باتفاق قريب

فشلت القوى العالمية الست وإيران ، في التوصل لاتفاق إطاري لكبح برنامج طهران النووي ، أثناء مهلة انتهت عند منتصف الليلة الماضية ، وقرر الجانبان تمديد المحادثات ليوم إضافي مع تحركهما نحو اتفاق ، لكنهما أخفقا في الاتفاق على تفاصيل أساسية مثل رفع عقوبات الأمم المتحدة.

وأنهى المفاوضون ، المحادثات في مدينة « لوزان » السويسرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ، مشيرين إلى أنهم سيعودون للاجتماع في وقت لاحق اليوم.

وغادر وزير الخارجية الفرنسي ، لوران فابيوس ، مقر المحادثات.. وقال: إنه سيعود من فرنسا عندما يكون ذلك مفيداً. ولم يتضح هل رحيل فابيوس علامة على مشكلة رئيسية في المحادثات.

وتهدف القوى العالمية الست -الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين- ، إلى منع إيران من اكتساب القدرة على تطوير قنبلة نووية في مقابل تخفيف العقوبات الدولية التي تشل الاقتصاد الإيراني.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي ، باراك أوباما ، قد تعهدت بالوفاء بموعد الحادي والثلاثين من مارس لاتفاق إطار سياسي ، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية ، أوضحت في وقت سابق ، أنه مازالت هناك بضع قضايا صعبة ما زالت باقية.