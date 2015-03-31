الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يحتج على مباراة بلجيكا وإسرائيل في القدس

أرسل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسالتي استياء إلى الاتحاد الأوروبي (يويفا)، والاتحاد البلجيكي للعبة، بشأن موافقتهما على إقامة مباراة إسرائيل وبلجيكا مساء اليوم الثلاثاء على ملعب تيدي بمدينة القدس المحتلة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية بفرنسا 2016.

وحسب موقع الاتحاد الفلسطيني للعبة على شبكة الإنترنت، فإن الرسالة الموجهة إلى « يويفا » التي يتولى رئاستها الفرنسي ميشيل بلاتيني تضمنت « نحن مستاءون جداً من قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإقامة مباراة تصفيات اليورو 2016 التي تجمع »إسرائيل« وبلجيكا مساء الثلاثاء في مدينة القدس المحتلة ».

وأضافت الرسالة « الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والذي يكنّ لكم شخصياً وللاتحاد الأوروبي لكرة القدم الكثير من الاحترام، يستنكر اختياركم لمدينة لا زالت في حالة متنازع عليها أمام المجتمع الدولي لتكون مكان إقامة بطولات رئيسية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهي خطوة سينظر إليها ملايين من الفلسطينيين على أنها إهانة لكفاحهم، ونحن متأكدون ونتطلع إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيفهم ذلك ويحترمه ».

أما الرسالة الثانية التي تم إرسالها إلى الاتحاد البلجيكي فقد تضمن « علمنا أن منتخبكم الوطني سيلعب مباراة تصفيات اليورو 2016 ضد »إسرائيل« مساء الثلاثاء، ونتمنى لمنتخبكم حظاً طيباً في هذه المباراة، كما نتمنى أيضا أن تقام المباراة في مكان آخر غير مدينة القدس المحتلة ».

وتنطلق مباراة « إسرائيل » وبلجيكا مساء اليوم في الساعة 18:45 ضمن منافسات المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ويتصدر المنتخب الويلزي ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، يليه « إسرائيل » (9 نقاط)، بينما جاء المنتخب البلجيكي ثالثا برصيد 8 نقاط، ثم قبرص (6 نقاط)، فالبوسنة والهرسك برصيد 5 نقاط، وأخيرا أندورا بلا رصيد من النقاط.

ويتأهل إلى البطولة الأوروبية المنتخبات التي تحتل المرتبة الأولى والثانية في مجموعاتها التسعة، أي 18 منتخباً، إضافة إلى المنتخب المضيف، وهو فرنسا، ليصبح المجموع 19 منتخبا.

وسيتم اختيار أفضل منتخب صاحب مركز ثالث ليرتفع العدد إلى 20 منتخباً، على أن يلعب بقية المتحصلين على المركز الثالث، وهي 8 منتخبات، مع بعضهم في مُلحق ليتأهل منهم 4 منتخبات، ليصبح المجموع 24 منتخبا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية.