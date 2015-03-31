« مهجة القدس »: الأسير المجاهد عبد الفتاح الشلبي يدخل عامه الـ13 في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الثلاثاء؛ أن الأسير المجاهد عبدالفتاح كامل عبدالفتاح شلبي (42 عاماً)؛ قد أنهى 12 عاماً ويدخل اليوم عامه 13 على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الأسير الشلبي بتاريخ 31/03/2003م؛ وصدر بحقه حكماً بالسجن 21 عاماً؛ بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي؛ والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير عبد الفتاح الشلبي ولد بتاريخ 16/07/1973م؛ وهو متزوج وأب لطفلين؛ وهو من بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين شمال الضفة المحتلة؛ ويقبع حاليا في سجن النقب الصهيوني. الدائرة الإعلامية