صور: المركز السعودي بالتعاون مع منتدى الفن التشكيلي ينظم تظاهرة فنية في ذكرى يوم الأرض

نفذ المركز السعودي للثقافة والتراث بالتعاون منتدى الفن التشكيلي تظاهرة فنية تحت عنوان «باقون صامدون كالجبال » على ركام بيوت منطقة خزاعة وعبسان شرق خان يونس جنوب قطاع غزة في ذكرى يوم الأرض الفلسطيني.

وركز الفنانون الفلسطينيون من خلال الموضوعات التي طرحوها في أعمالهم على الخصوصية الفلسطينية حيث تحضر البيئة بكل مفرداتها كما تحضر القضية الفلسطينية بكامل آلامها وجروحها وقسوة المصير الذي آل إليه الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات نتيجة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الدكتور جمال أبو ظريفة أن التظاهرة الفنية تعكس موضوعاً أثيراً لدى الفنانين التشكيليين الفلسطينيين وهو نضال الشعب الفلسطيني ورغبته بالعودة وكفاحه الدائم ضد الاحتلال الجائر كما يتضمن ترسيخاً وتأصيلاً لهذا الاحتفال الذي يقوم به التشكيليون الفلسطينيون كل عام.

وشكر رئيس إدارة المركز السعودي للثقافة والتراث د. جمال أبو ظريفة المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا على الدعم والمساندة الدائمة والمتواصلة للشعب الفلسطيني وخاصة السيدة سارة الموسى التي قدمت الكثير في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها الشعب الفلسطيني في ظل الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

بدوره أكد الأستاذ عصام أبو خليل المدير التنفيذي للمركز السعودي أهمية المعرض فى إحياء هذه الذكرى لتأكيد تمسك الفلسطينيين بوطنهم وأرضهم وهويتهم وثقافتهم لافتاً إلى أن الفنانين الفلسطينيين يعرضون آخر إنجازاتهم ويتبارون عبر اللوحة التشكيلية التي تعبر عن النضال الفلسطيني بكافة أوجهه.

وأضاف أبو خليل بأن التظاهرة الفنية تأتي ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز رمز الثقافة العربية الذي أطلقه المركز السعودي في قطاع غزة ويتضمن العديد من المشاريع والمبادرات الثقافية والإنسانية بدعم من المملكة العربية السعودية .

وقال الفنان غسان مصطفي مدير منتدى الفن التشكيلي الذي شارك بلوحاته الرائعة التي تعكس ارتباط المرأة بالأرض والانتماء ومحاولة ربط الموروث بالمعاصر و تحمل رمزية التمسك بالأرض والصمود والإرادة لما لهذا اليوم من معان خالدة لدى الفلسطينيين.

وشارك عدد من الفنانين والمهتمين بالفنون في أجواء مثيرة وتجول الحضور بين لوحات، وانتصبت في زوايا المعرض عشرات اللوحات والأعمال الفنية المتنوعة والتي تحمل دلالات الانتماء والتمسك بالأرض ويوم الأرض الذي بات رمزا للصمود والبقاء.





























