ظريف: حققنا تقدما في طريق الوصول الى حلول مقبولة

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنه تم تحقيق تقدم في طريق الوصول الي حلول مقبولة في المفاوضات النووية الجارية في مدينة لوزان السويسرية.

وقال ظريف في تصريح له مساء السبت في مدينة لوزان حيث تجري المحادثات حول البرنامج النووي الايراني، لقد حققنا تقدما في طريق الوصول الى حلول مقبولة ولكن مازال علينا العمل حول عدد من المواضيع المهمة.

وبشان مفتاح الوصول الى الحل قال، انه على الطرف الاخر ان يحدد خياره الاستراتيجي؛ إما الضغط والحظر وإما التعاطي والاتفاق.

وقد التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره الاميركي جون كيري بصورة ثنائية لمدة 45 دقيقة في مدينة لوزان مساء السبت للمرة السابعة خلال هذه الجولة من المحادثات النووية التي بدات يوم الاربعاء من الاسبوع الماضي.

كما التقى مساء السبت ايضا مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي مع وزير الطاقة الاميركي ارنست مونيز، بصورة ثنائية ايضا.

وتجري في مدينة لوزان منذ الاربعاء محادثات نووية بين ايران واميركا وبعض الاطراف في مجموعة « 5+1 » للوصول الى حلول بشان نقاط الخلاف حول القضية النووية الايرانية.

وقد اجرت ايران واميركا لحد الان العديد من جولات المحادثات على مستوى وزيري الخارجية والمساعدين والخبراء، كما اجرت ايران ومجموعة « 5+1 » 14 جولة مفاوضات نووية منذ اتفاق جنيف « خطة العمل المشترك » المبرم في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2013 ، من ضمنها 4 جولات بعد التمديد لفترة 7 اشهر في 24 نوفمبر 2014.

وتهدف هذه المحادثات والمفاوضات حل نقاط الخلاف في وجهات النظر حول القضية النووية الايرانية، والتي تتركز حول الابحاث والتطوير في البرنامج النووي الايراني وآلية الغاء الحظر، وصولا الى الاتفاق النووي الشامل المقرر له نهاية حزيران/ يونيو القادم اي نهاية فترة التمديد البالغة 7 اشهر.