إصابة « إسرائيلي » جراء طعنه في « تل أبيب »

أصيب « إسرائيلي »، صباح اليوم الأحد، بجروح متوسطة جراء طعنه بسكين على يد مجهول في « تل أبيب ».
وقالت القناة العاشرة للتلفزيون « الإسرائيلي »: « أصيب »إسرائيلي« بجروح متوسطة إثر طعنه بسكين في مدينة تل أبيب، تم نقله على إثر ذلك لمستشفى بيلسون في المدينة » .
وأضافت القناة: « وصلت قوات الشرطة إلى المكان وشرعت بالتحقيق في خلفيات الحادثة ».
ولم تضف القناة مزيدا من التفاصيل كما لم تعلق السلطات الرسمية حتى الساعة 5:15 ت.غ.
وكانت مدينة « تل أبيب » شهدت مجموعة من عمليات الطعن العام الماضي مختلفة الخلفيات بجانبيها الجنائي والأمني.