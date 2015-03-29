إصابة « إسرائيلي » جراء طعنه في « تل أبيب »

أصيب « إسرائيلي »، صباح اليوم الأحد، بجروح متوسطة جراء طعنه بسكين على يد مجهول في « تل أبيب ».

وقالت القناة العاشرة للتلفزيون « الإسرائيلي »: « أصيب »إسرائيلي« بجروح متوسطة إثر طعنه بسكين في مدينة تل أبيب، تم نقله على إثر ذلك لمستشفى بيلسون في المدينة » .

وأضافت القناة: « وصلت قوات الشرطة إلى المكان وشرعت بالتحقيق في خلفيات الحادثة ».

ولم تضف القناة مزيدا من التفاصيل كما لم تعلق السلطات الرسمية حتى الساعة 5:15 ت.غ.

وكانت مدينة « تل أبيب » شهدت مجموعة من عمليات الطعن العام الماضي مختلفة الخلفيات بجانبيها الجنائي والأمني.