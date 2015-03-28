الليلة العالم سيطفئ أنواره !

من المقرر أن تطفئ أرجاء الأرض الأنوار الليلة لمدة ساعة واحدة السبت كجزء من الاحتفال السنوي التاسع بساعة الأرض العالمية، وتسلط التظاهرة الضوء على تغير المناخ وتحذر من اثاره السلبية.

وستتفاعل العديد من الدول العربية والاجنبية مع الحدث البيئي العالمي، بالتواصل مع الصندوق العالمي لصيانة الطبيعة عبر إطفاء الأنوار لمدة ساعة.

وساعة الأرض هي حدث عالمي يقوم خلاله اصحاب المنازل والأعمال والمؤسسات الحكومية والخاصة والوحدات الترفيهية الضخمة كالفنادق والمنتجعات السياحية إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة في اخر سبت من شهر اذار كل عام، لرفع الوعي بخطر التغير المناخي.

وتأتي المبادرة التي تقوم بإطفاء الأنوار والاستغناء عن كل الأجهزة غير اللازمة بشكل تطوعي كرسالة تضامنية تفاعلية تطلقها عدة دول للتعبير الرمزي التوعوي الهادف إلى دعوة جميع سكان العالم للحفاظ على الطبيعة وحماية للبيئة وترشيد استخدام الطاقة.

وقال الصندوق العالمي لحماية الطبيعة الذي بدأ تنظيم هذا الحدث في عام 2007 في أستراليا، بمشاركة 2ر2 مليون شخص إن الحدث نما بشكل كبير إلى الحد الذي يمكن وصفه بأنه أكبر حركة شعبية على مستوى العالم.