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غداً لقاء فلسطيني « إسرائيلي » لبحث آلية تحويل أموال العائدات لرام الله

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 06:14 - 28 مارس 2015
عائدات رواتب عائدات رواتب
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ذكرت الإذاعة « الإسرائيلية » العامة أنه وفي أعقاب قرار بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء « الإسرائيلي » تحويل عائدات الجمارك الفلسطينية سيلتقي غداً الأحد طاقم فلسطيني وآخر « إسرائيلي » لبحث التفاصيل التقنية في تحويل الأموال.

وقال المسئول الشؤون المدينة في السلطة الفلسطينيين حسين الشيخ بأن الأموال ستخصص لدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.

ويقدر المبلغ الإجمالي الذي جمدته « إسرائيل » ب 3 مليار شيكل ولم يعرف بعد كم ستستقطع « إسرائيل » من المبلغ لصالح ديون شركة الكهرباء « الإسرائيلية » وشركة المياه « مكوروت » وعلاج الفلسطينيين في مستشفيات « إسرائيل ».

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