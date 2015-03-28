غداً لقاء فلسطيني « إسرائيلي » لبحث آلية تحويل أموال العائدات لرام الله

ذكرت الإذاعة « الإسرائيلية » العامة أنه وفي أعقاب قرار بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء « الإسرائيلي » تحويل عائدات الجمارك الفلسطينية سيلتقي غداً الأحد طاقم فلسطيني وآخر « إسرائيلي » لبحث التفاصيل التقنية في تحويل الأموال.

وقال المسئول الشؤون المدينة في السلطة الفلسطينيين حسين الشيخ بأن الأموال ستخصص لدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.

ويقدر المبلغ الإجمالي الذي جمدته « إسرائيل » ب 3 مليار شيكل ولم يعرف بعد كم ستستقطع « إسرائيل » من المبلغ لصالح ديون شركة الكهرباء « الإسرائيلية » وشركة المياه « مكوروت » وعلاج الفلسطينيين في مستشفيات « إسرائيل ».