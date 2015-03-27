الطقس: الجو خماسيني مغبراً

يكون الجو اليوم 'الجمعة' خماسينياً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11-12 درجة مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتنبأت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو يوم غد السبت خماسينياً ومغبراً، وتبقى درجات الحرارة اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11-12 درجة مئوية، وفي ساعات الظهيرة يطرا انخفاض على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة حيث تكون الفرصة مهيأة في ساعات المساء والليل لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية تتحول في ساعات المساء الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وقالت: أما يوم الأحد المقبل، فمن المتوقع أن يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الاثنين المقبل، فيكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.