كتائب الأقصى « ايمن جودة » تخرج دورة عسكرية لمقاتليها بغزة

خرجت كتائب شهداء الأقصى، مجموعات الشهيد « أيمن جودة » دورة عسكرية لوحدة استشهاديين مساء أمس الأربعاء، داخل أحد مواقع التدريب في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، بحضور عدد من القادة العسكريين في الكتائب.

وضمت الدورة نحو 40 مقاوما من الكتائب في المحافظة الوسطى والجنوبية من القطاع، وأدت المجموعة العديد من المناورات الحية التي تُحاكي اقتحام مواقع العدو، واستهدافها بوابل من الرصاص الحي والمتوسط، والقنابل اليدوية والقذائف المضادة للدروع « أربي جي ».

وأدى المقامون خلال مناورة التخرج، عدة مهارات مثل « الزحف أسفل الأسلاك الشائكة، وتسلق المُرتفعات، والقفز من فوق الموانع والحواجز، والقيام بعملية اقتحام لموقع وهمي على أنه موقع للاحتلال الإسرائيلي، وسط صيحات التكبير وإطلاق ذخيرة حية بكثافة، ومن ثم الانسحاب بسلاح لقواعدهم ».

وقال القائد العسكري لمجموعات الشهيد « أيمن جودة » أبو سيف الدين الكحلوت، أن رسالة دورة التخريج في ظل تهديدات الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزة « هي تأكيد أن المقاومة بخير، ولن نتخلى عن خيارها ».