العمصي: تجاهل الحكومة لتعطل 200 ألف عامل بغزة خلق أزمة كبيرة

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي إن تجاهل الحكومة الفلسطينية لمشكلة تعطل 200 ألف عامل في قطاع غزة وعدم وضعها على أجندة أعمالها خلق أزمة كبيرة لدى هذه الشريحة.

وقال العمصي في تصريح له : " ترقب العمال الفلسطينيون خلال زيارة رئيس الوزراء في حكومة التوافق الوطني د. رامي الحمد لله للقطاع أن يتم إدراجهم على أجندة اجتماعاته خاصة مع وصول أعداد المتعطلين عن العمل في القطاع المحاصر لنحو 200 ألف عامل.

لكن الزيارة الثانية للحمد لله للقطاع – كما ذكر العمصي - لم تقدم شيئا للعمال ولم تضع حلولا حتى للأزمات المرتبطة بهذه الشريحة من خلال دعم الاقتصاد الوطني المدمر في القطاع.

وفي غضون ذلك، طالب نقيب العمال الحمد الله بإدراج العمال في غزة على سلم أولويات عمل الحكومة، والسعي لتخفيف ظروفهم وأوضاعهم الاقتصادية الصعبة.

وأكد العمصي أن الفترة الحالية هي الأصعب والأسوأ التي يعيشها العمال منذ 10 أعوام، موضحا: أنهم أصبحوا جزءا خارجا عن نطاق اهتمامات الحكومات والمؤسسات.

وفي ذات السياق، بين أن تضييق الحصار الإسرائيلي على القطاع أثر على جميع المجالات الصناعية والزراعية و أحدث شللاً وتضررًا كبيرًا فيها.

وأشار العمصي أن أعداد العمال المتعطلين عن العمل في القطاع بلغت في عام 2013م قرابة (120) ألف عامل، و(170 )ألف متعطل قبل العدوان الإسرائيلي الأخير الصيف الماضي ، مبينا: أن أعداد المتعطلين وصلت في ظل تولي حكومة الوفاق لمهامها خاصة بعد العدوان إلى 200 ألف عامل.

وأوضح أن ذلك مؤشر على مدى تجاهل الحكومة لقضية البطالة والعمال: مؤكدا أن العمال الفلسطينيين في غزة على درجة عالية من الكفاءة والخبرة الفنية والمهنية.