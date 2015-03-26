التواصل الجماهيري للجهاد برفح تزور عائلة عبد العال

نظمت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي اقليم رفح جنوب قطاع غزة، زيارة لرجل الإصلاح الشيخ أبووائل عبد العال وذلك في إطار سعيها التواصل مع الوجهاء والمخاتير وكبار العائلات ولما قدموه من تضحيات في معركة البنيان المرصوص ، وتعزيز العلاقات مع أبناء شعبنا وفي جميع المجالات.

ضم الوفد ,الأستاذ أبو الأديب الدربي والشيخ أبوفراس أبوزيد الشيخ أبوالعبد ماضي والشيخ رجب المصري والشيخ أبو أحمد الأخرس و الشيخ سامي شعت والشيخ أبوالعبد الطهراوي وعدد من قيادات وكوادر اللجنة.

وكان في استقبال الوفد الزائر الشيخ عودة الله عبدالعال حيث رحب بالوفد الزائر شاكرا هذه الزيارة ومثمنا دور حركة الجهاد الإسلامي علي كافة الأصعدة ودور الحركة الريادي في التواصل مع أبناء الشعب في جميع المجالات وخاصة الاجتماعية ونشر روح التزاور والمحبة والتسامح.

وتحدث الشيخ سامي شعت كلمة شدد فيها على العمل صفا واحدا في مواجهة الاحتلال والعمل على تقوية العلاقات الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني مؤكداً, أن التواصل والإصلاح للحركة ستعمل مع المخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح لفض المنازعات وحل الإشكاليات داخل المجتمع الفلسطيني على أساس الشريعة الإسلامية السمحاء لوئد الفتنة منذ البداية والعمل على ترسيخ المصلحة ونشر روح الإخاء والتسامح والمحبة .

من جنبه شكر أبو الأديب الدربي مسئول التواصل الجماهيري برفح عائلة عبدالعال على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأكد الدربي علي استمرار الزيارات ضمن حملة محبة ووفاء وتقدير للعائلات التي قدمت الشهداء والتضحيات في معركة البنيان المرصوص وتم تقديم درع محبة ووفاء للشيخ ابووائل .