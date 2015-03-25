داعش تنفذ عقوبة دموية على كل من شاهد الكلاسيكو

ذكرت صحيفة « سبورت » الكتالونية أن التنظيم الإرهابي « داعش » ينفذ عقوبات قاسية على كل من تورط في مشاهدة مباراة « الكلاسيكو » بين برشلونة وريال مدريد، الذي أقيم يوم الأحد في الدوري الإسباني.

كان التنظيم الإرهابي الذي يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا قرر جلد كل من تابع مباراة الكلاسيكو، وذلك لمخالفة الفتاوي الدينية الصادرة من آئمة التنظيم.

ويأتي سبب التحريم بأن كرة القدم بدعة غربية، لذا لا يجب متابعة المباريات، وكل من يشاهد اللقاء ويثبت ذلك يتم جلده بـ80 ضربة أمام السكان.

وسبق للتنظيم الإرهابي أن قام بإعدام 13 شخصا لمشاهدة مباراة العراق والأردن في بطولة الأمم الآسيوية ، التي أقيمت في استراليا.