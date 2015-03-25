سبعة أسرى من غزة والضفة يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن سبعة أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 25 مارس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

الأسير ناصر محمد فؤاد عادل عورتاني (27 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 11 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير ناهض عبد الرحمن ذياب الرجبي (30 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 12 عامًا في السجون الصهيونية.

والأسير نضال إبراهيم عيد حامد نغنغية (43 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 12 عامًا في السجون الصهيونية.

والأسير زامل عايد سالم شلوف (36 عامًا) من مدينة رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى سبعة أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير راتب فوزي جمعة أبو عقل (31 عامًا) من مدينة غزة المحكوم بالسجن 12 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى سبعة أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير سامي يوسف محمود أبو عرقوب من الخليل المحكوم بالسجن تسعة أعوام ومعتقل منذ عام 2010، وأمضى خمسة أعوام في السجون الصهيونية.

والأسير كرم سليمان أحمد عيسى (40 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن ستة أعوام ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى أربعة أعوام في سجون الاحتلال.