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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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لجان المقاومة: أزمة الكهرباء بلغت ذروتها ويجب العمل على حلها

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:08 - 24 مارس 2015
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أكد القيادي البارز في لجان المقاومة في فلسطين الأستاذ حيدر الحوت، أن معاناة المواطنين جراء انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة بلغت ذروتها . وأوضح عضو القيادة المركزية للجان المقاومة أن أزمة انقطاع الكهرباء أثرت على كافة مناحي الحياة في القطاع ، وشلت جزء كبير منها .

وطالب الحوت الحكومة الفلسطينية وسلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء وكل الأطراف المعنية بالوقوف أمام مسؤولياتهم لحل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن.

مضيفاً أننا لن نسمح بتفاقم معاناة أبناء شعبنا وأهلنا في قطاع غزة الذي لا يزال يعيش ويلات الحصار الظالم.

وفي ختام حديثه أكد الحوت أن هذه المقاومة ما وجدت إلا لرفع الظلم عن هذا الشعب المقهور وستبذل كل جهد من أجل الوقوف إلى جانبه والدفاع عن حقوقه.

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