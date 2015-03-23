مصادر محلية تنفي وصول وفد من حرس الرئيس لغزة

نفت مصادر في غزة، مساء اليوم الاثنين، وصول أي وفد من حرس الرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة بهدف تنسيق زيارة وفد المنظمة الذي تم تكليفه بزيارة القطاع بهدف عقد اجتماعات مع حركة حماس لبحث ملف المصالحة.

وكانت وسائل إعلام تحدثت عن وصول وفد من الحرس الرئاسي إلى غزة من أجل التنسيق زيارة وفد رفيع من منظمة التحرير إلى غزة.

وقال الناطق باسم حركة فتح فايز أبو عيطة لوسائل اعلامية محلية ، « إنه لا علم له بدخول أي وفد من حرس الرئيس لغزة، مشيرا إلى أنه لم يتقرر بعد موعد زيارة وفد المنظمة لغزة ولذلك مستبعد أن تكون زيارة الوفد الأمني بدأت ».

من جهته، نفى الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، أن يكون أي وفد يتبع لحرس الرئيس قد دخل غزة، مشيرا إلى أن كل الأنباء التي يتم تداولها بهذا الشأن غير صحيحة.

وفي السياق ذاته، نفت مصادر أمنية في منطقة شمال قطاع غزة حيث يوجد معبر بيت حانون « إيرز » أن يكون دخل أي وفد أمني أو سياسي فلسطيني اليوم عبر المعبر، مبينةً أن الوفد حكومي سويسري من وزارة الخارجية وصل للقطاع لعقد اجتماعات بشأن التباحث في الورقة الخاصة بشئون الموظفين وأن بعض العاملين في المؤسسات الأجنبية دخلوا للقطاع ولم يسجل دخول أي جهات أخرى عبر المعبر.