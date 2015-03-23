معاريف: تدريبات لوحدات النخبة على مكافحة الأنفاق

قالت صحيفة « معاريف » العبرية إن الجيش (الإسرائيلي) يجري تدريبات مكثفة لوحدات نخبة من الجيش على مكافحة الأنفاق والقتال تحت الأرض.

وأشارت إلى أن هذه التدريبات تأتي كنتيجة لاستخلاصات الحرب الأخيرة على قطاع غزة الصيف الماضي، مبيّنةً أن التدريبات بدأت صباح الإثنين بحسب تصريح للجيش.

ولفتت على أن الجيش يعي التهديدات التي تأتي من أنفاق قطاع غزة والتي لا زالت موجودة، فيما تؤكد مصادر عسكرية أنه حتى هذه اللحظة لا توجد دلائل على وجود أنفاق جديدة قادمة من القطاع.

وأوضح الموقع أن الجيش (الإسرائيلي) بات لديه وعي أن مواجهته المقبلة سوف تكون في المقام الأول لمكافحة الأنفاق في قطاع غزة.

وزعمت الصحيفة أن الجيش دمر خلال حرب الجرف الصامد 32 نفقا بعضها كان يصل لداخل الأراضي المحتلة، مشيرةً إلى أن بعض الأنفاق استخدمت لهجمات ضد الجيش فيما تم أسر جنود بواسطتها النقيب هدار غولدين.

وبحسب الصحيفة، فإنه بموازاة تدريبات وحدات النخبة على القتال داخل الأنفاق فإن الجيش يسعى لاستكمال شراء وسائل لاكتشاف الأنفاق، فيما يعكف على تطوير معدات جديدة ومتقدمة لذلك.