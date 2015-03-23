عائلة « إسرائيلية » تطالب بإعدام الأسير الهشلمون

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين خالد الأعرج، أن والدة المستوطنة التي قتلت بعمليه الدهس عند مفترق « غوش عتصيون » جنوب بيت لحم قبل عدة أشهر، طالبت محكمة « عوفر » بتنفيذ حكم الإعدام بحق الأسير ماهر الهشلمون المتهم بتنفيذ العملية.

وقال الأعرج: « إن المحكمة أجلت النطق بالحكم حتى يوم الخميس المقبل، فيما رد الأسير الهشلمون بالقول إن »هذا نتاج ما اوصلتمونا إليه، والقدس في العيون نفنى ولن تهون« .

الأسير الهشلمون من مدينة الخليل جنوب الضفة، متزوج وأب لطفلين (عبادة ومريم)، اعتقل من قبل قوات الاحتلال بتاريخ 10/11/2014، بعد تنفيذه عملية الدهس عند مفترق »غوش عتصيون"، وأدت لمقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين.

اعتقل الهشلمون سابقا، وأمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن خمس سنوات باعتقالات متفرقة، بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي.