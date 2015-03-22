ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

فصائل المنظمة تؤكد أهمية إنجاح مهمة وفد المصالحة لغزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:32 - 22 مارس 2015
منظمة التحرير منظمة التحرير
مشاركة

أكدت فصائل منظمة التحرير في اجتماع لأمنائها العامين في رام الله مساء اليوم الأحد على أهمية إنجاح مهمة الوفد المقرر توجهه إلى قطاع غزة في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

وشدد المجتمعون في بيان لهم ، على أهمية تنفيذ القرار بتوجه الوفد إلى قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، مع التأكيد على التمسك بتنفيذ اتفاق القاهرة 2011 ونتائج اجتماعات وفد منظمة التحرير مع حركة حماس في الثالث والعشرين من شهر نيسان العام الماضي.

وطالب المجتمعون القوى الوطنية والفعاليات ووسائل الإعلام على تهيئة الأجواء الإيجابية من أجل ضمان نجاح اللقاء والانطلاق في مسار المصالحة وإنهاء الانقسام، من أجل مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بالمشروع الوطني في إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس المحتلة، وضمان استعادة كافة الحقوق الوطنية.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت الخميس الماضي إيفاد وفد موحد من الفصائل إلى قطاع غزة لإجراء حوار وطني بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي لبحث تنفيذ التزامات المصالحة الوطنية.

متعلقات