فصائل المنظمة تؤكد أهمية إنجاح مهمة وفد المصالحة لغزة

أكدت فصائل منظمة التحرير في اجتماع لأمنائها العامين في رام الله مساء اليوم الأحد على أهمية إنجاح مهمة الوفد المقرر توجهه إلى قطاع غزة في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

وشدد المجتمعون في بيان لهم ، على أهمية تنفيذ القرار بتوجه الوفد إلى قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، مع التأكيد على التمسك بتنفيذ اتفاق القاهرة 2011 ونتائج اجتماعات وفد منظمة التحرير مع حركة حماس في الثالث والعشرين من شهر نيسان العام الماضي.

وطالب المجتمعون القوى الوطنية والفعاليات ووسائل الإعلام على تهيئة الأجواء الإيجابية من أجل ضمان نجاح اللقاء والانطلاق في مسار المصالحة وإنهاء الانقسام، من أجل مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بالمشروع الوطني في إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس المحتلة، وضمان استعادة كافة الحقوق الوطنية.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت الخميس الماضي إيفاد وفد موحد من الفصائل إلى قطاع غزة لإجراء حوار وطني بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي لبحث تنفيذ التزامات المصالحة الوطنية.