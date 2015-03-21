الاتحاد الفلسطيني يجهز قرار لتعليق عضوية إسرائيل في الاتحاد الدولي

ذكر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أمس الجمعة، إن رئيسه اللواء جبريل الرجوب، وقع على مشروع قرار سيقدم إلى اجتماع الاتحاد الدولي « فيفا » في آيار/ مايو المقبل، يطالب بتعليق عضوية إسرائيل.

وكان اللواء الرجوب لوح أكثر من مرة بأنه سيطالب رسميا بتعليق عضوية إسرائيل من الاتحاد الدولي، بسبب ما تتعرض له الرياضة الفلسطينية من مضايقات نتيجة الوضع السياسي القائم.

وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان له: « قام اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بالتوقيع على مشروع قرار فلسطيني، سيقدم لكونغرس الفيفا للتصويت عليه في أواخر آيار/مايو القادم يطالب رسمياً بتعليق عضوية إسرائيل في الفيفا ».

وسيحتاج الاتحاد الفلسطيني إلى أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء الفيفا، ليصبح المشروع نافذا، بواقع 156 صوتا من أصل 209 في اللجنة العمومية لفيفا.

وحسب ما يتضمنه مشروع القرار، فان الاتحاد الفلسطيني يطالب بتعليق عضوية إسرائيل بسبب « إجراءاتها في الأراضي المحتلة، التي تحول دون قدرتنا على تطوير اللعبة واستلام التجهيزات الرياضية، وإقامة المنشآت وحرية الحركة بين مكونات الوطن والخارج، واستضافة الاستحقاقات الرسمية والمباريات الودية، وإقامة الدوري الفلسطيني في كافة أرجاء الوطن ».

كذلك وضع الاتحاد الفلسطيني من ضمن الاسباب « السلوك العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد العرب، انتهاكها للقانون الدولي بمشاركة خمسة أندية إسرائيلية داخل المستوطنات المقامة على الاراضي المحتلة عام 1967 في الدوري الإسرائيلي ».

ونقل الاتحاد عن رئيسه قوله بأنه تم « تشكيل لجنة وطنية، من تاريخه، تضم ممثلين عن مكتب الرئاسة ورئاسة الوزراء والخارجية والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بالتنسيق مع التضامن الإسلامي والاتحاد العربي لكرة القدم، ووزراء الشباب والرياضة العرب والجامعة العربية، لضمان تأييد أكبر عدد من الدول الصديقة ».