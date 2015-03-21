اختتم المنتخب الأولمبي الفلسطيني لكرة القدم الجمعة، معسكره التدريبي الذي أقامه على مدار خمسة ايام في دولة قطر، استعداداً لخوض التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية ريودي جانيرو 2016، والتي ستقام في ايران بداية الأسبوع المقبل.

وخاض الفريق آخر تمريناته على ملاعب اللجنة الفنية، حيث عمل الجهاز الفني على اخراج اللاعبين من حالة الارهاق التي لازمتهم عقب التجربتين الوديتين امام المنتخب العسكري القطري، مع تصحيح لأخطاء بعض اللاعبين.

وأعرب المدير الفني للفريق عبد الناصر بركات عن أمله في أن تكون التصفيات فرصة للاعبين لإثبات انفسهم وتحقيق نتائج ايجابية تشرف الكرة الفلسطينية، وتضع قدما للفريق في النهائيات التي ستقام في الدوحة اوائل العام المقبل.

واكد بركات على عزيمة لاعبيه واصرارهم على تقديم كل ما بوسعهم من اجل تحقيق افضل النتائج في البطولة، مشيرا الى أهمية الالتزام والانضباط عند كل اللاعبين من أجل تأدية المهمة بالشكل المطلوب.

من جانبه قال محمود صلاح، كابتن الفريق، إن زملائه بالفريق سيبذلون قصارى جهودهم من اجل تشريف الكرة الفلسطينية في البطولة القادمة، مؤكداً أن الانسجام عند اللاعبين خلال المعسكر التدريبي يوحي بالأمل لتقديم نتائج مميزة في التصفيات.