الولايات المتحدة ودولة الإمارات تتحركان قدما نحو التعاون الفضائي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إن الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة اتفقتا على العمل نحو زيادة التعاون الفضائي المدني وفي مجال الأمن الوطني بعد أن التقي مسؤولون من الجانبين في واشنطن الأسبوع الماضي.

وقال جيف راتكي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان إن المسؤولين راجعوا”قائمة واسعة من مجالات التعاون المحتمل في الفضاء.

“واتفقوا على وضع منهج استراتيجي يركز على بناء الثقة والتفاهم المتبادلين للأنظمة الفضائية تعتمد عليه الدولتان من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي والبيئي والأمني والاجتماعي.”

وقال راتكي إن المحادثات تركزت على قضايا من بينها سياسة الفضاء والتطورات التنظيمية والأمن الفضائي والتعاون في علوم الفضاء ومتابعة الطقس واستخدام التطبيقات المعتمدة على الأقمار الصناعية.