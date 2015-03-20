أبو مرزوق يصل الدوحة قادما من القاهرة بغرض العلاج

وصل القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق، الجمعة، إلى العاصمة القطرية الدوحة قادما من القاهرة بغرض العلاج.



وقال المتحدث باسم حركة « حماس » سامي أبو زهري في حديث له: إن « أبو مرزوق غادر العاصمة المصرية القاهرة ووصل إلى الدوحة اليوم الجمعة بغرض إجراء عملية جراحية ».



وهذه الزيارة الأولى التي يقوم بها أبو مرزوق للدوحة، التي يقيم فيها عدد من أكبر قادة حركة « حماس » السياسيين ومن أبرزهم رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، وعضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، ومحمد نصر.



وكانت السلطات المصرية سمحت لأبو مرزوق بمغادر قطاع غزة إلى القاهرة عبر معبر رفح البري نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي لتلقي العلاج الطبي.



ويشغل أبو مرزوق منصب عضو المكتب السياسي لحركة « حماس »، وانتقل، عقب انطلاق الثورة السورية عام 2011، للإقامة في القاهرة إثر إغلاق مكتب حركة « حماس » في دمشق، قبل أن يستقر في قطاع غزة بعد العدوان الأخير على قطاع غزة الذي انتهى في 26 أغسطس/ آب الماضي.