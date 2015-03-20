مهجة القدس": الاحتلال يفرج عن الأسير أحمد نصر

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن الأسير المجاهد أحمد حسن يوسف نصر (49 عاماً)؛ من بلدة كفر نعمة قضاء رام الله.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد قامت باعتقال الأسير المحرر أحمد نصر بتاريخ 12/01/2014م؛ وحولته للاعتقال الإداري؛ حيث تم تجديد الاعتقال الإداري بحقه أكثر من مرة؛ وفي وقت سابق أصدرت محكمة تثبيت أمر الاعتقال الإداري في عوفر قراراً جوهرياً على أن يتحرر بتاريخ 19/03/2015م؛ وأمضى مدة اعتقاله في سجن النقب الصحراوي.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر أحمد نصر ولد بتاريخ 15/10/1966م؛ وهو من بلدة كفر نعمة قضاء رام الله؛ وحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية؛ وكان قد أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن عام ونصف في ثلاث اعتقالات سابقة؛ وهو من أسرى حركة الجهاد الإسلامي.

من جهتها تتقدم مؤسسة مهجة القدس بالتهنئة القلبية الحارة من الأسير المحرر أحمد نصر؛ وعائلته المجاهدة بمناسبة الإفراج عنه متمنية الإفراج العاجل لجميع الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال.