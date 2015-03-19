محاكم الاحتلال تمدد اعتقال 28 أسيراً

مددت محاكم الاحتلال اعتقال (28) أسيراً في سجون الاحتلال بذريعة استكمال التحقيق والإجراءات القضائية، وذكر نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس أن جلسات محاكمة ستعقد للأسرى في الفترات القادمة.

فقد مددت محكمة الاحتلال في « عوفر » اعتقال كل من الأسرى: علاء أبو شخيدم، محمد صباح، ابراهيم صباح، باسم مسودة، زكريا صباح، صادق سعد، محمد سعد، شادي شاور، سعد الزعول، مأمون صباح، عطيه صباح، جعفر صباح، عثمان صباح، سامي صباح، أمجد صباح.

أما محكمة الاحتلال في « بيتح تكفا »، فقد مددت اعتقال كل من الأسرى: أحمد أحمد، أسامة الحسين، خالد ناموس، قيس ياسين، ثائر مرداوي، حارث علان، محمد معاري.

فيما مُدد لكل من الأسرى: زكريا حمد، بسام مسلماني، محمد رمحي، شفيق واكد، ضامن خفش، زياد عليان، في محكمة الاحتلال في « سالم ».