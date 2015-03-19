البردويل: أي مقترح لمشروع تهدئة طويلة لن يتم الا بالتشاور مع الفصائل

أكد الدكتور صلاح البردويل، القيادي في حركة حماس بأن روبرت سيري قدم خلال زيارته لقطاع غزة مقترحاً لتهدئة تمتد من 3-5 سنوات مقابل أن تقوم « اسرائيل » بفتح المعابر و الموافقة على انشاء ميناء بحري.

و أشار البردويل في تصريح لـــ « وكالة فلسطين اليوم الاخبارية » صباح اليوم الخميس بأن غزة الآن في حالة تهدئة، و إنه على « اسرائيل » أن تطبق بنود التهدئة المتفق عليها في القاهرة، و التي أخلت بها.

و أكد بأنه إن كان هناك تفكير في مشروع تهدئة آخر، فإنه لن يكون الا بالتشاور مع الفصائل الفلسطينية الأخرى كلها، مشيراً الى أن الموضوع لا يخص حماس وحدها.

و يشار الى أن طاهر النونو عضو الدائرة الإعلامية في حركة حماس، قال في تصريحات له مساء أمس إن حركته تدرس مقترحات تقدمت بها أطراف دولية بشأن تهدئة مع الاحتلال « الإسرائيلي »، موضحًا أن المقترحات تأتي استكمالًا لجهود تثبيت وقف اطلاق النار.

وأكدّ النونو في تصريح صحفي: « أن الحركة ستعرض هذه المقترحات على الفصائل الأخرى وستتشاور معها بغرض الخروج بموقف موحد، وستعلن بعد ذلك عن ردها بهذا الخصوص، مشيرًا إلى أن هذه الرسائل لم تتبلور بعد وما زالت طور الدراسة ».

وكان موقع « واللا » العبري قال إن المبعوث الأممي روبرت سيري نقل لحركة حماس مقترحًا « اسرائيليًا » يقضي بإبرام تهدئة لمدة خمسة سنوات على الأقل.

و حول المعلومات التي نشرت حول لقاء متوقع بين حركتي فتح و حماس، نفى البردويل وجود أي ترتيبات لاجتماع من هذا النوع.

و كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين توقعت أن تسفر جهود تبذلها مع قوى سياسية أخرى عن عقد لقاء للقوى والفصائل الوطنية نهاية الأسبوع الجاري بحضور حركتي فتح وحماس.

وقال أسامة الحاج أحمد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية إنها تبذل جهودا مع قوى أخرى من اجل التوصل إلى اتفاق على عقد الاجتماع نهاية الاسبوع بحضور كافة القوى مؤكدا أن الجهود متواصلة مع الجميع.