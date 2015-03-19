كي مون: على حكومة « إسرائيل » العودة للمفاوضات والبيت الأبيض يوبخ نتنياهو

دعا أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الحكومة « الإسرائيلية » الجديدة أن تستأنف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية والتي في نهايتها إقامة دولة فلسطينية.

وحسب موقع المستوطنين، قال كي مون: نحن نتوقع من حكومة « إسرائيل » الجديدة أن تستمر في المفاوضات التي بدأت مع نهاية الحكومة السابقة على أساس فكرة الدولتين « إسرائيل » وفلسطين تعيشان جنباً لجانب بأمن وسلام.

وقد وبخ البيت الأبيض مساء أمس الأربعاء رئيس الوزراء « الإسرائيلي » بنيامين نتنياهو عقب إعادة انتخابه لتخليه عن التزامه بالتفاوض على إقامة دولة فلسطينية وبسبب ما وصفه بأنها تصريحات « مثيرة للانقسام » أثناء الحملة الانتخابية بخصوص الناخبين من الأقلية العربية في « إسرائيل ».

ورغم أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما هنأت نتنياهو على فوز حزبه الحاسم في انتخابات الثلاثاء إلا أن البيت الأبيض أشار إلى أن خلافاته العميقة وعلاقته الشائكة مع نتنياهو ستستمر بشأن قضايا تتراوح من صنع السلام في الشرق الأوسط إلى الدبلوماسية بشأن ايران.

وفي تحول نحو اليمين المتشدد في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية تراجع نتنياهو عن دعمه لهدف إقامة دولة فلسطينية وهو حجر زاوية في جهود سلام مستمرة منذ أكثر من عقدين. وتعهد نتنياهو أيضا بالمضي قدما في البناء في المستوطنات « الإسرائيلية » على الأراضي المحتلة.

ومثل هذه السياسات قد تضعه على مسار تصادم جديد مع إدارة أوباما. ولم يترك بعض مساعدي اوباما شكا يذكر في أحاديثهم الخاصة أثناء حملة الانتخابات الإسرائيلية في أنهم يفضلون اسحق هيرتزوج المنتمي ليسار الوسط والذي تحدى نتنياهو في الانتخابات.