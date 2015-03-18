نتنياهو: حكومة جديدة خلال 3 أسابيع

قال الفائز في الانتخابات الإسرائيلية ورئيس الوزراء الحالي « نتنياهو » بأنه ينوي تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت .

وأضاف نتنياهو في بيان أصدره اليوم الأربعاء « الواقع لا ينتظرنا والواقع لا يأخذ فترة استراحة، ومواطنو إسرائيل ينتظرون منا بلورة ائتلاف حكومي ينتج قيادة تعمل من اجل الأمن والاقتصاد والمجتمع وهذا ما سنفعله ».

« ينوي رئيس الحكومة الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال ثلاثة اسابيع » جاء في نص البيان الصادر عن مكتب نتنياهو .

وفي سياق الجهود الأولية لجس نبض شركاء الائتلاف الجديد اتصل نتنياهو يوم أمس برؤساء الكتل الفائزة المتوقع ان تشكل كتلهم الائتلاف الحكومي الجديد وهم نفتالي بينت، موشه كحلون، افيغدور ليبرمان، اريه درعي، يعقوب ليتسمان وموشه غفني .