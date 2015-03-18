ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. القدس
  3. عرض الخبر

مستوطنون يستولون على عقار وأرض عربية جنوب المسجد الأقصى

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 16:36 - 18 مارس 2015
الاستيلاء على اراضي الاستيلاء على اراضي
مشاركة

استولى مستوطنون بحماية معززة من جنود الاحتلال، اليوم الأربعاء ، على قطعة أرضٍ تعود لعائلة العباسي في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى استيلاء مجموعة من المستوطنين على عقارين سكنيين لعائلة المالحي بالقرب من البؤرة التي يطلق عليها الاحتلال « مركز زوار مدينة داوود ».

 

 

وكان المستوطنون تمكنوا من الاستيلاء على عقار سكني يعود لعائلة المالحي المقدسية، في حين تتواجد أعداد كبيرة من عناصر شرطة وحرس حدود الاحتلال لتأمين استيلائهم على العقار، الذي يقع بالقرب من البؤرة الاستيطانية الأكبر في المنطقة التي يطلق عليها الاحتلال اسم « مدينة داوود ».

 

 

وكانت جمعيات استيطانية استولت قبل شهور على مجموعة من منازل الأهالي في الحي الذي يعتبر الأقرب الى الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى، مما يهدد بتهويد الحي والمنطقة بالكامل.

متعلقات