مستوطنون يستولون على عقار وأرض عربية جنوب المسجد الأقصى

استولى مستوطنون بحماية معززة من جنود الاحتلال، اليوم الأربعاء ، على قطعة أرضٍ تعود لعائلة العباسي في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى استيلاء مجموعة من المستوطنين على عقارين سكنيين لعائلة المالحي بالقرب من البؤرة التي يطلق عليها الاحتلال « مركز زوار مدينة داوود ».

وكان المستوطنون تمكنوا من الاستيلاء على عقار سكني يعود لعائلة المالحي المقدسية، في حين تتواجد أعداد كبيرة من عناصر شرطة وحرس حدود الاحتلال لتأمين استيلائهم على العقار، الذي يقع بالقرب من البؤرة الاستيطانية الأكبر في المنطقة التي يطلق عليها الاحتلال اسم « مدينة داوود ».

وكانت جمعيات استيطانية استولت قبل شهور على مجموعة من منازل الأهالي في الحي الذي يعتبر الأقرب الى الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى، مما يهدد بتهويد الحي والمنطقة بالكامل.